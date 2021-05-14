Кейта может сменить «Ливерпуль» на «Атлетико»

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.
По утверждению Todofichajes, в услугах 26-летнего гвинейца заинтересован «Атлетико» и лично главный тренер мадридской команды Диего Симеоне. Отмечается, что «матрасники» готовы предоставить футболисту игровую практику в следующем сезоне.
Кейта стал игроком «Ливерпуля» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера хавбека в английский клуб составил 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, не отличившись голевыми действиями.
Ранее полузащитник защищал цвета «Зальцбурга» и «Лейпцига». За сборную Гвинеи Кейта отыграл 38 встреч (8 голов).
источник: Todofichajes