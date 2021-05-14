Иван Ломаев: Фанаты «Локомотива» хотели вывести меня из себя, но это только заводило и мотивировало

«Когда «Локо» забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес нашей команды. Когда мы сравняли, то я поднес руку к ушам и дал понять, что не слышу их. Они начали закидывать меня бутылками. Можно сказать, что я ответил на их провокацию. Не считаю, что с моей стороны было неправильное поведение. Все, что происходит в игре, — это эмоции, не вижу в этом проблемы. Они же, на мой взгляд, повели себя очень некрасиво.

Все понимаю, хотели вывести из себя, но меня это только заводило и мотивировало», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Напомним, в финале Кубка России «Крылья» проиграли железнодорожникам со счетом 1:3.

В текущем сезоне самарский клуб досрочно занял первое место в ФНЛ и гарантировал себе участие в РПЛ.

«Локомотив» за тур до конца чемпионата РПЛ занимает третье место и ведет борьбу со «Спартаком» за путевку в квалификацию Лиги чемпионов, отставая от красно-белых на три очка.