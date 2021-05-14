УЕФА извинился за включение песни Моргенштерна в плей-лист чемпионата Европы

УЕФА принес извинения за включение в число треков чемпионата Европы по футболу песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащих ненормативную лексику.

«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. Организация приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», — приводит заявление европейской ассоциации «Р-Спорт».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, включая российский Санкт-Петербург.