Оливер Бирхофф: Мы были бы счастливы, если бы Флик стал главным тренером сборной Германии

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал возможное назначение Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера национальной команды.

Ранее стало известно, что 56-летний специалист объявил о своем уходе из «Баварии» по окончании нынешнего сезона. В мюнхенском клубе его заменит Юлиан Нагельсманн.

– Мы знаем, что Флик – востребованный тренер. Мы уже провели с ним переговоры. Сейчас он должен подумать над предложением возглавить сборную Германии – ему необходимо время, чтобы принять решение. Мы были бы счастливы, если бы Флик стал тренером национальной команды, – приводит слова Бирхоффа Sky Sport Germany.

Флик возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года. Под его руководством клуб одержал 69 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Специалист привел команду к двум чемпионствам в Германии, победе в Лиги чемпионов, а также титулам Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.