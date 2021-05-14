Агент Роналду: Переход Криштиану в «Спортинг»? Возвращение в Португалию не входит в планы игрока

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опроверг информацию о том, что его подопечный этим летом может вернуться в «Спортинг».

Ранее стало известно, что ради перехода в лиссабонский клуб 36-летний португалец готов пойти на понижение зарплаты.

– Криштиану горд тем, что «Спортинг» завоевал чемпионский титул. Он публично показывал свою привязанность к этой команде. Однако сейчас возвращение в чемпионат Португалии не входит в планы моего клиента, – цитирует Мендеша Record.

Напомним, Роналду является воспитанником академии «Спортинга». Летом 2003 года форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне португалец отыграл за «Ювентус» 42 матча, забил 35 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до 30 июня 2022-го.