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14 мая 20:21
автор: Александр Шульгин

«Спартак» и «Сочи» прошли лицензирование для участия в еврокубках

Ранее о получении соответствующей лицензии сообщил московский «Локомотив».

Московский «Спартак» и «Сочи» успешно прошли лицензирование для участия в еврокубках, сообщают официальные ресурсы обоих клубов.

Заседание по лицензированию РФС состоялось 13 мая.

Напомним, за тур до конца чемпионата РПЛ москвичи занимают второе место, на три очка опережая «Локомотив». Таким образом, красно-белые гарантировали себе участие как минимум в Лиге Европы.

Сочинцы могут сыграть либо в Лиге Европы в случае завоевания бронзовых медалей, либо стартовать в новом турнире под эгидой УЕФА - Лиге конференций. В настоящий момент подопечные Владимира Федотова идут пятыми, имея равное количество очков с казанским «Рубином» и на одно отставая от того же «Локомотива».

источник: ФК «Сочи»
источник: ФК «Спартак»
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