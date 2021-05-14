«Интер» и «Милан» поборются за подписание Дзаппакосты

Правый защитник «Дженоа» Давиде Дзаппакоста, арендованный у «Челси» до конца текущего сезона, может стать игроком другого клуба серии А.

Как сообщает Calcio Mercato, 28-летнего итальянца хочет приобрести «Интер». Отмечается, что в данной сделке заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Помимо черно-синих, игрока планирует подписать «Милан», намеренный усилить свою оборонительную линию в летнее межсезонье.

Дзаппакоста присоединился к «Дженоа» в сентябре прошлого года – на его счету 24 проведенных матча, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.

Ранее в Италии защитник выступал за «Аталанту», «Рому» и «Торино».