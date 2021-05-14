«Саутгемптон» рассчитывает приобрести форварда «Селтика» Эдуара

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может перейти в «Саутгемптон», утверждает The Sun.

Согласно информации источника, английский клуб собирается усилить свою атакующую линию в летнее трансферное окно и готов связаться с представителями 23-летнего француза в ближайшее время.

Ранее стало известно, что форварда хотят приобрести «Арсенал», «Астон Вилла», «Лестер» и «Рома».

Эдуар перешел в «Селтик» из «ПСЖ» в июле 2018 года. С тех пор он отыграл 167 матчей, забил 83 гола и отдал 37 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.