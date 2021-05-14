Поединок за Суперкубок УЕФА может состояться в Стамбуле

Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году могут перенести из Белфаста в Стамбул, сообщает ВВС.

Таким образом УЕФА планирует компенсировать Турции потерю финала Лиги чемпионов, который из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране пришлось перенести в португальский Порту.

Игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 11 августа.

Напомним, что в решающем матче главного клубного европейского турнира 29 мая встретятся английские «Манчестер Сити» и «Челси», а за трофей Лиги Европы 26 мая сразятся испанский »Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».