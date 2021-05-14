«Реал» готовит предложение «Интеру» по Мартинесу

Нападающий Лаутаро Мартинес может сменить «Интер» на «Реал», сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, мадридский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро и предложить ему контракт в девять миллионов евро в год.

Отмечается, что «сливочные» могут включить в данную сделку флангового защитника Ашрафа Хакими. Напомним, «нерадзурри» еще не выплатили всю сумму трансфера за марокканского игрока, перешедшего в клуб прошлым летом. Тем самым, испанцы вычтут сумму, которую должен клуб серии А за футболиста.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие 46 матчах, забил 18 голов и отдал девять ассистов. Действующий контракт форвард рассчитан до лета 2023-го.