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14 мая 21:54
автор: Владислав Корегин

«Реал» готовит предложение «Интеру» по Мартинесу

Сделка по переходу аргентинского игрока может составить 90 миллионов евро.

Нападающий Лаутаро Мартинес может сменить «Интер» на «Реал», сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, мадридский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро и предложить ему контракт в девять миллионов евро в год.

Отмечается, что «сливочные» могут включить в данную сделку флангового защитника Ашрафа Хакими. Напомним, «нерадзурри» еще не выплатили всю сумму трансфера за марокканского игрока, перешедшего в клуб прошлым летом. Тем самым, испанцы вычтут сумму, которую должен клуб серии А за футболиста.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие 46 матчах, забил 18 голов и отдал девять ассистов. Действующий контракт форвард рассчитан до лета 2023-го.

источник: Football Italia
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