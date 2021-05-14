Вячеслав Колосков: По организации игры лучше «Локомотив», по подбору игроков - «Спартак»

«Жду не дождусь финального тура чемпионата, чтобы выдохнуть и заняться другими делами. «Спартак» должен побеждать или хотя бы сводить встречу вничью. По организации игры «Локомотив» сейчас лучше, по подбору игроков мне больше импонирует «Спартак». Но это команда настроения, которая может обыграть любого, но любому способна и уступить. А «Локомотив» знает свое дело, гнет свою линию, четко играет в обороне, ждет ошибок соперника. В общем, у «Локомотив» есть поставленная игра, чего нет у «Спартака», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, пред заключительным туром РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков.

Железнодорожник расположились следом, отставая на три очка.

В 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», а «Локомотив» дома примет екатеринбургский «Урал».

Все матчи тура начнутся одновременно, в 14:00 по московскому времени.