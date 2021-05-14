Моуринью намерен пригласить в «Рому» голкипера «Вулверхэмптона» Патрисиу

Вратарь «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу может стать игроком «Ромы» в летнее трансферное окно.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на покупке 33-летнего португальца настаивает лично Жозе Моуринью, который возглавит римский клуб по окончании текущего сезона.
Отмечается, что английская команда готова отпустить своего футболиста за 8-10 миллионов евро.
Патрисиу защищает цвета «Вулверхэмптона» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он отыграл за «волков» 35 матчей, пропустил 47 голов и десять раз отстоял «на ноль». Контракт футболист истекает летом 2022-го.
В составе сборной Португалии игрок провел 92 встречи.