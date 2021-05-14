Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 37-го тура итальянской серии А против «Дженоа».
Кроме Миранчука участие в матче могут принять: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руджери, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Мурьель, Ламмерс, Иличич, Сапата.
Напомним, встреча состоится 15 мая в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало игры в 16:00 по московскому времени.
За два тура до конца чемпионата «Аталанта» занимает второе место, набрав 75 очков, как и «Милан».
На одно очко от них отстает «Наполи» и на три - «Ювентус».