Дэвид Мойес: Надеюсь, что Лингард подпишет полноценный контракт с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о будущем атакующего полузащитника Джесси Лингарда в лондонском клубе.

Напомним, что 28-летний англичанин выступает за «молотобойцев» на правах аренды с января этого года – на счету футболиста девять забитых мячей и четыре результативных передачи в 13 матчах.

– Не знаю, что произойдет этим летом. Клуб доволен игрой Джесси, однако он является игроком «Манчестер Юнайтед». Именно от них зависит дальнейшая судьба полузащитника. Если они примут решение его продать, то я надеюсь, что Лингард присоединится именно к нам, – цитирует Мойеса Manchester Evening News.

Лингард является воспитанником академии «МЮ». За взрослую команду «красных дьяволов» он отыграл 210 встреч, забил 33 гола и отдал 20 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.