Полузащитник «Хетафе» Арамбарри может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Центральный полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри входит в сферу интересов клуба чемпионата Англии – «Манчестер Юнайтед».

По информации AS, руководство «манкунианцев» уже связалось с представителями 25-летнего уругвайца по поводу возможного перехода игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что сумма отступных за хавбека составляет 25 миллионов евро.

Ранее стало известно, что на футболиста также претендует «Атлетико».

Арамбарри выступает за «Хетафе» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 141 матч, забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.