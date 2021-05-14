Пентек не сыграет на чемпионате Европы

Нападающий берлинской «Герты» и сборной Польши Кшиштоф Пентек пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы. Ранее игроку диагностировали перелом голеностопного сустава. Футболист был прооперирован.

«Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Травма не позволит мне сыграть на Евро-2020, о чем я очень мечтал.

Мое восстановление начинается сегодня, и это единственное, на чем мне нужно сосредоточиться. Спасибо вам за все слова поддержки, это многое значит для меня. Скрестил пальцы за своих партнеров по «Герте» и сборной Польши», — написал Пентек в своем твиттере.

Сборная Польши на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Словакии, Испании и Швеции.

Часть матчей квартета пройдет в Санкт-Петербурге.