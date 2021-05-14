Браим Диас: В данный момент я счастлив в «Милане»

Атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас, арендованный у «Реала» до конца текущего сезона, поделился эмоциями от своих выступлений за итальянский клуб.

Напомним, что недавно 21-летний испанец забил победный гол в ворота «Ювентуса» (3:0) в матче 35-го тура серии А. В общей сложности на счету хавбека 37 проведенных встреч за «россонери», в которых он отличился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

– Я очень счастлив быть здесь, в Милане. Это невероятный город и отличный клуб. Болельщики очень привязаны ко мне, и я чувствую себя в этой команде прекрасно. Моим приоритетом является «Милан» и стремление сделать все возможное для клуба, – цитирует Диаса Sport Mediaset.

Ранее стало известно, что испанский игрок должен вернуться в «Реал» по окончании сезона. Однако «Милан» планирует договориться с мадридцами по поводу выкупа контракта футболиста. В случае неудачи, красно-черные предпримут попытку вновь арендовать полузащитника на один год.