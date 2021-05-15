Хет-трик Торреса помог «Манчестер Сити» обыграть «Ньюкасл»

Уже по итогам первого тайма на табло горели цифры 2:2.

На 25-й минуте шведский защитник хозяев Эмиль Крафт открыл счет.

Ответный мяч спустя 14 минут забил португалец Жоау Канселу. В течение следующих шести минут команды обменялись голами: сначала Ферран Торрес вывел гостей вперед, забив свой первый мяч в этом матче, однако перед самым перерывом бразилец Жоэлинтон сравнял результат, реализовав пенальти.

В середине второго тайма Джозеф Уиллок не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря «горожан» Скотта Карсона, проводившего свой первый матч за десять лет, однако он же оказался первым на добивании - 3:2.

За последующие четыре минуты Торрес забил еще дважды, оформив хет-трик и принеся подопечным Гвардиолы победу.