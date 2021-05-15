Мхитарян покинет «Рому» из-за прихода Моуринью

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян принял решение покинуть римский клуб по окончании нынешнего сезона.

Согласно информации Il Tempo, 32-летний армянин не собирается играть под руководством нового главного тренера «волков» Жозе Моуринью – он уже попросил своего агента найти для него новую команду.

Как сообщает источник, представитель футболиста Мино Райола предложил «Милану» подписать контракт с его клиентом.

Напомним, что ранее между игроком и португальским специалистом произошел конфликт во время совместной работы в «Манчестер Юнайтед».

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах, забил 13 голов и отдал 13 ассистов. Действующее соглашение хавбека с римлянами истекает 30 июня 2021 года.