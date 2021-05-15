«Тоттенхэм» собирается подписать защитника «Фулхэма» Андерсена

Центральный защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен, арендованный у «Лиона» до конца сезона-2020/21, может оказаться в составе «Тоттенхэма».

Как сообщает Sky Sports, руководство «шпор» считает 24-летнего датчанина отличным вариантом усиления своего оборонительной линии. На данный момент неизвестно, готов ли французский клуб продать своего футболиста этим летом.

Андерсен присоединился к «Фулхэму» в октябре прошлого года – на счету игрока 29 проведенных матчей за «дачников», в которых он отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.