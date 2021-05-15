«Манчестер Юнайтед» летом подпишет вратаря «Астон Виллы» Хитона

Голкипер «Астон Виллы» Том Хитон, по всей вероятности, перейдет в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 35-летний англичанин отклонил предложение клуба из Бирмингема по поводу продления контракта и согласился стать игроком «манкунианцев». Тем самым, вратарь присоединится к команде в статусе свободного агента.

Хитон защищает цвета «Астон Виллы» с августа 2019 года. В общей сложности он принял участие в 20 матчах клуба, пропустил 35 голов и четыре раза отстоял «на ноль». В составе сборной Англии футболист провел три встречи.

Напомним, что английский голкипер является воспитанником академии «МЮ», однако он не провел ни одной игры за «красных дьяволов».