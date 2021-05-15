Максим Калиниченко: Ничто не может помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ в четвертый раз подряд

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил шансы «Зенита» на завоевание своего четвертого чемпионства кряду в РПЛ.

Напомним, что петербургский клуб становился победителем чемпионата России на протяжении трех последних сезонов подряд. Перед 30-м туром подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка. Идущий вторым «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков.

– Вижу ли я, за счет чего «Зенит» не станет чемпионом России в четвертый раз кряду? Нет. Потому что у петербургского клуба выстроена хорошая система. Опять же, стагнирующий чемпионат, суетливые трансферы у тех клубов, которые должны претендовать на чемпионство. У «Зенита» все стабильно: два плюс состава, они ротируют, могут докупать себе людей. Может ли кто-то «Зениту» помешать в четвертый год? Нет, не может, – сказал Калиниченко в эфире нового выпуска You-Tube канала «Коммент.Шоу».