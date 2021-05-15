Максим Калиниченко: Ничто не может помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ в четвертый раз подряд

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.22 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Денвер Наггетс 0 П1 4.00 П2 1.26
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Виннипег Джетс 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.20 Х 4.20 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Юта Джаз 0 П1 8.00 П2 1.09
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.09 П2 8.00
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.62 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Даллас Маверик 0 Торонто Рэптор 0 П1 1.08 П2 8.60
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 3.80 П2 1.29
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Голден Стэйт У 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.95 П2 1.90
Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 5.20 Х 3.00 П2 1.82
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.18 Х 3.80 П2 3.20
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.26 Х 3.10 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 2.03 Х 3.50 П2 3.60
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.20
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.42 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.45 П2 1.52
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.34 П2 3.10
15 мая 01:17
автор: Владислав Корегин

Максим Калиниченко: Ничто не может помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ в четвертый раз подряд

Бывший футболист сборной Украины уверен в победе петербуржцев в следующем сезоне чемпионата России.

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил шансы «Зенита» на завоевание своего четвертого чемпионства кряду в РПЛ.

Напомним, что петербургский клуб становился победителем чемпионата России на протяжении трех последних сезонов подряд. Перед 30-м туром подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка. Идущий вторым «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков.

– Вижу ли я, за счет чего «Зенит» не станет чемпионом России в четвертый раз кряду? Нет. Потому что у петербургского клуба выстроена хорошая система. Опять же, стагнирующий чемпионат, суетливые трансферы у тех клубов, которые должны претендовать на чемпионство. У «Зенита» все стабильно: два плюс состава, они ротируют, могут докупать себе людей. Может ли кто-то «Зениту» помешать в четвертый год? Нет, не может, – сказал Калиниченко в эфире нового выпуска You-Tube канала «Коммент.Шоу».

источник: «Коммент.Шоу»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Cборная Чехии вырвала победу у ШвецииВылететь из российской премьер-лиги и попасть в неё станет труднееКонор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменовЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х буквРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоУткин — об избиении Фетисова
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Проваливаем третьи периоды. Болевые точки сборной России за неделю до старта ЧМ-2021
Сборная России потерпела первое поражение в Евротуре-2020/21, уступив в Праге финнам – 1:4.
30-й тур РПЛ: ни одной бесплатной трансляции, все судьи и комментаторы
16 мая пройдут заключительные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 30-м туре.
Николай Наумов: Смолов — человек настроения, как Дзюба. То на Лопыревой женится, то опубликует нецензурщину
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы железнодорожников в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1).
Смолова — в сборную, Николичу – контракт, «Крылья» — это сила. Пять выводов после финала Кубка России
Финал Кубка России, в котором «Локомотив» победил «Крылья Советов» - 3:1, убедил «Плеймейкер» в следующем.
Жизнь налаживается: забили шесть питерских голов, ждем крутого защитника. Выводы по матчу Россия — Швеция
Наша сборная стартовала на «Чешских играх» с победы 6:4, которая вселила оптимизм в преддверии стартующего 21 мая ЧМ-2021 в Риге.
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика