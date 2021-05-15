Вильена входит в сферу интересов трех клубов серии А

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена все ближе к тому, чтобы покинуть российский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 26-летнего нидерландца заинтересованы «Аталанта», «Марсель», «Рома» и «Сампдория».

Сам футболист выразил желание покинуть состав «быков» по окончании сезона-2020/21.

Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в девять миллионов евро.