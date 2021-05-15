Андрей Червиченко: Я не думаю, что «Ахмат» так просто сдастся в матче со «Спартаком»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в гостевом матче 30-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Напомним, что игра между командами состоится 16 мая в Грозном. Начало встречи – в 14:00 мск.

– Вроде все хорошо у красно-белых, но есть сложности. Я не думаю, что «Ахмат» так просто сдастся. Особенно если ему предложат дополнительные премиальные. Не та команда и не тот там тренер, чтобы так просто успокоиться. Еще, на мой взгляд, есть крайне неприятная ситуация, что «Спартак» устроит ничья. А это может расслабить и, если что-то пойдет не так, привести к нервотрепке, – цитируют Червиченко «Известия».

На данный момент подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Грозненская команда располагается на десятой строчке с 39 очками.

Для того, чтобы гарантировать себе серебряные медали чемпионата по итогам сезона, московский клуб должен не проиграть «Ахмату».