СМИ: «Барселоне» важнее покупка Холанда, а не продление контракта с Месси

Главной целью для «Барселоны» в летнее трансферное окно является приобретение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает The Sun.

По информации источника, покупка игрока сборной Норвегии стоит для руководства «Барсы» в приоритете. Они даже готовы отказаться от продления соглашения с Лионелем Месси, чей контракт истекает 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что с Месси хочет продолжить карьеру в «ПСЖ» и уже подыскивает дом в Париже через местное агентство люксовой недвижимости.

Напомним, в текущем сезоне аргентинский форвард провел во всех турнирах за «Барселону» 46 игр, забив 37 мячей и отдав 12 результативных передач.

Холанд, выступающий за «Боруссию» с января 2020 года, в сезоне-2020/2021 отыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и сделал 11 передач.