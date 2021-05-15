«Барселону» летом могут покинуть до 14 футболистов

«Барселону» по окончании текущего сезона могут покинуть до 14 футболистов, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба планирует расстаться с такими игроками, как Нето, Джуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Матеус Фернандес, Миралем Пьянич, Мартин Брайтвайт, Филиппе Коутиньо и другими. Ранее сообщалось, что капитан «Барсы» Лионель Месси готовится продолжить карьеру в парижском «ПСЖ».

Такие шаги, по мнению руководства, позволят улучшить финансовое положение клуба, а также позволят бороться за высокие результаты в следующем сезоне.

Напомним, «Барселона» замыкает тройку сильнейших в чемпионате Испании. У лидирующего «Атлетико» на четыре очка больше.