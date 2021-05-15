«Хотим только побеждать»: Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии, в котором его команде будет противостоять «Лестер».

«Игра в финале – это лучшее, что есть в спорте высокого уровня! Это большой праздник! Надеюсь, завтра мы сможем показать свой лучший футбол. Мы – «Челси», поэтому хотим только побеждать и завоевывать трофеи», – приводит слова Тухеля пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что «аристократы» вышли также в финал Лиги чемпионов, где 29 мая сыграют в Порту с «Манчестер Сити».

Кроме того, «Челси» продолжает претендовать на медали чемпионата Англии, занимая после 36-ти туров четвертое место с отставанием в два очка от «Лестера». К слову, команда Тухеля 19 мая вновь выйдет на поле против «лис», но уже в рамках 37-го тура АПЛ.

Матч финала Кубка Англии стартует сегодня в 19.15 по московскому времени.