«Барселона» планирует расстаться с Гризманном по окончании чемпионата

Французский форвард Антуан Гризманн может покинуть «Барселону» эти летом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, каталонцы намерены продать 30-летнего игрока, если поступит выгодное предложение.

Ранее El Mundo Deportivo сообщило, что в летнее трансферное окно клуб могут покинуть до 14 футболистов. Также в СМИ появлялась информация, что капитан «Барсы» Лионель Месси готовится продолжить карьеру в парижском «ПСЖ».

Напомним, Гризманн в текущем сезоне провел во всех турнирах 49 матчей, забив 19 мячей и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.