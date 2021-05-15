Зидан намерен покинуть «Реала» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение уйти из клуба по окончании чемпионата, сообщает TeleMadrid.

По данным источника, экс-полузащитник сборной Франции устал от постоянного напряжения в моральном и физическом плане. Он хочет покинуть «королевский» клуб независимо от того, станет «Реал» чемпионом Испании или нет.

Напомним, под руководством 48-летнего Зидана мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Испании. В текущем сезоне «Реал» занимает второе место, набрав 78 очков в 36 матчах. Лидирует «Атлетико», в активе которого 80 очков.

Ранее сообщалось, что среди возможных кандидатов на пост главного тренера «сливочных» рассматривается Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является туринский «Ювентус».