Зидан намерен покинуть «Реала» по окончании сезона

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Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 5.20 Х 3.00 П2 1.82
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.10
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.80 П2 1.44
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.19 П2 4.70
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НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.82 П2 2.00
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.10
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.60
15 мая 08:19
автор: Евгений Лиманский

Зидан намерен покинуть «Реала» по окончании сезона

Француз устал от руководства «сливочными».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение уйти из клуба по окончании чемпионата, сообщает TeleMadrid.

По данным источника, экс-полузащитник сборной Франции устал от постоянного напряжения в моральном и физическом плане. Он хочет покинуть «королевский» клуб независимо от того, станет «Реал» чемпионом Испании или нет.

Напомним, под руководством 48-летнего Зидана мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Испании. В текущем сезоне «Реал» занимает второе место, набрав 78 очков в 36 матчах. Лидирует «Атлетико», в активе которого 80 очков.

Ранее сообщалось, что среди возможных кандидатов на пост главного тренера «сливочных» рассматривается Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является туринский «Ювентус».

источник: «Советский спорт»
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