Сергей Юран: «Сочи» будет непросто с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча подмосковной команды с «Сочи» в 30-м туре РПЛ.

«Сочинская команда доказывает свою состоятельность и имеет все шансы попасть в еврокубки. Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счет выступления на международной арене. Поэтому не думаю, что в «Сочи» все пустят на самотек. Что касается мотивации «Химок», то, во-первых, никто не отменял премии за выигранные матчи. Во-вторых, всегда хочется на мажорной ноте завершить последнюю игру сезона при своих болельщиках. Зная этих ребят, могу с уверенностью сказать, что они не будут отбывать номер на футбольном поле. Так что «Сочи» будет непросто с «Химками», – цитирует Юрана RT.

Напомним, сочинский клуб уже прошел процедуру лицензирования для участия в следующем еврокубковом сезоне. Подопечные Владимира Федотова могут сыграть либо в Лиге Европы в случае завоевания бронзовых медалей, либо стартовать в новом турнире под эгидой УЕФА - Лиге конференций. В настоящий момент южане идут пятыми, имея равное количество очков (52) с казанским «Рубином» и на одно отставая от московского «Локомотива».

Матч «Химки» – «Сочи» состоится 16 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.