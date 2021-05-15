Ерохин – о чемпионстве «Зенита»: Удержаться на вершине гораздо сложнее

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал очередную победу команды в российской премьер-лиге.

«Не согласен с теми, кто считает, что чемпионство приелось. Удержаться на вершине гораздо сложнее, чем однажды на нее подняться. Каждое следующее золото забирает все больше усилий и нервов», – приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Ранее футболист высказался на тему своего непопадания в расширенный состав национальной команды на Евро-2020, заявив, что жизнь на этом не заканчивается и он будет болеть за сборную.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, разгромив в матче 28-го тура московский «Локомотив» (6:1).

В заключительной игре РПЛ команда Сергея Семака встретится с «Тамбовом». Поединок состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.