Роман Березовский: Динамовцы будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА против бело-голубых в рамках 30-го тура РПЛ.

«У армейцев комплекс проблем, из-за чего произошла смена на тренерском мостике. Футболисты старались и при Гончаренко, и при Оличе, однако команде явно не хватает квалифицированных игроков. В «Динамо» полно опытных футболистов, им усиление не требуется. Не очень много игрового времени имеют Николай Комличенко, Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе. Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Даниил Лесовой постоянно выходят в стартовом составе, но им тяжело каждый раз давать хороший результат. На мой взгляд, в нужный момент возможность ротации не была использована. На мой взгляд, в некоторых матчах надо было дать отдохнуть молодым талантам и сделать ставку на более опытных игроков. Думаю, динамовцы постараются достойно завершить сезон перед болельщиками на родном стадионе. Хоть они и не имеют шансов пробиться в Лигу конференций, но будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА и порадовать себя и своих болельщиков. Понятно, что эти клубы дружат. Но если будет какая-то фальшь, болельщики почувствуют это и не простят футболистам», - приводит слова Березовского RT.

В заключительной игре РПЛ команда Ивицы Олича сыграет с «Динамо» 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.