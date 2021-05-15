Джузеппе Якини: Кокорину потребуется время для возвращения игровой формы

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда команды Александра Кокорина после перенесенной травмы.

«Кокорин сейчас работает в общей группе, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что в последних двух встречах с «Лацио»(2:0) и «Кальяри» (0:0) россиянин находился уже в заявке команды, но на поле не появлялся.

Добавим, в нынешнем сезоне Кокорин провел только три матча за «фиалок». «Фиорентина» в серии а занимает 13-е место, набрав 39 очков.