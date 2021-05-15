Гвардиола – о победе над «Ньюкаслом»: Показали, как нужно возвращаться в игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:3).

«Соперник оборонялся вдесятером, опускаясь очень глубоко, но при этом угрожал быстрыми контрвыпадами. Мы неплохо атаковали, но трижды пропустили со стандартов. Уступали 2:3, но достаточно быстро забили два мяча, продемонстрировав умение молниеносно возвращаться в игру. Важно теперь подойти в наилучшей форме к финалу Лиги чемпионов», – цитирует BBC Гвардиолу.

Напомним, «Ман Сити» досрочно оформил победу в английской премьер-лиге, отрыв от идущего вторым «Манчестера Юнайтед» составляет 13 очков. 29 мая «горожане» сыграют в Порту против «Челси» в финале Лиги чемпионов.