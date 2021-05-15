Джордже Деспотович: Слуцкий - лучший тренер в России

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выразил мнение о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают. Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а может даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер», - приводит слова футболиста «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Слуцкий возглавляет казанский клуб с декабря 2019 года.

Добавим, «Рубин» после 29 матчей в РПЛ занимает четвертую строчку, набрав 52 очка.