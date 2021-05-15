Луис Суарес: Хочу покинуть сборную Уругвая после чемпионата мира

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своем желании сыграть за сборную Уругвая на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а затем освободить место молодым игрокам.

«Хочу выступить в Катаре, после чего уйду из сборной. Не только в связи с возрастом, но и чтобы дать дорогу в команду молодым футболистам. Они должны получить шанс. Порой приходится принимать сложные решения, которые даются весьма непросто», – цитирует Суареса Marca.

Добавим, что Луис Суарес провел за национальную команду Уругвая 116 матчей, в которых забил 63 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны.