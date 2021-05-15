«Поставить последнюю галочку»: Варди рассказал о настрое «Лестера» на финал Кубка Англии

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 37' Шавиш 1 Лейшойнш 1
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.05
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 14.5 Х 7.10 П2 1.21
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 7.10
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.16 Х 3.70 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.90
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.34
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.16 П2 5.20
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.90 П2 1.18
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.71 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.47 Х 4.50 П2 6.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
15 мая 12:13
автор: Евгений Лиманский

«Поставить последнюю галочку»: Варди рассказал о настрое «Лестера» на финал Кубка Англии

«Лисы» сегодня сыграют против «Челси» на «Уэмбли».

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

«В случае победы можно будет поставить последнюю галочку. Полны решимости выиграть этот матч. То, что дошли до финала, доказывает, что можно добиться многого, если усердно работать», – цитирует Варди The Telegraph.

Добавим, что после кубкового матча «лисы» вновь сыграют с «аристократами» 19 мая в рамках 37-го тура АПЛ. «Лестер» занимает на данный момент третье место в турнирной таблице, опережая «Челси» на два очка.

Матч финала Кубка Англии стартует сегодня в 19.15 по московскому времени.

источник: The Telegraph
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