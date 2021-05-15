«Поставить последнюю галочку»: Варди рассказал о настрое «Лестера» на финал Кубка Англии

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

«В случае победы можно будет поставить последнюю галочку. Полны решимости выиграть этот матч. То, что дошли до финала, доказывает, что можно добиться многого, если усердно работать», – цитирует Варди The Telegraph.

Добавим, что после кубкового матча «лисы» вновь сыграют с «аристократами» 19 мая в рамках 37-го тура АПЛ. «Лестер» занимает на данный момент третье место в турнирной таблице, опережая «Челси» на два очка.

Матч финала Кубка Англии стартует сегодня в 19.15 по московскому времени.