В «Зените» сообщили о состоянии Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подготовку команды к матчу заключительного тура РПЛ против «Тамбова».

«Хоть мы и стали чемпионами, но все равно ставим на игру перед собой самые высокие задачи. Есть возможность дать шанс молодым. Что касается Дзюбы, то у него уже нет никаких проблем, он тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли Артем играть с «Тамбовом», но к играм за сборную должен подойти в оптимальной форме», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Команда Сергея Семака в 28-м туре гарантировала себе золотые медали в РПЛ, разгромив дома «Локомотив» (6:1). Перед 30-м туром у «Зенита» 62 очка, он на шесть очков опережает московский «Спартак». «Тамбов» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Матч с «Тамбовом» состоится 16 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.