Андрей Червиченко: «Локомотив» последний матч выиграет, а на счет «Спартака» не уверен

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящих матчах 30-го тура в чемпионате России.

«Я бы не был ни в чем уверен на счет «Спартака». Как мне кажется, «Локомотив» то свой последний матч точно выиграет. А вот смогут ли красно-белые победить или даже сыграть вничью, у меня большие сомнения. Грозный никому ничего не подарит. Талалаев - парень, который бьется до последнего. Если еще соседи по турнирной таблице простимулируют «Ахмат», то все будут убиваться на поле.

«Ахмату» кроме престижа и премиальных ничего не надо. А у «Спартака» все будет на нерве. Если еще хозяева умудрятся забить первые, то не факт что красно-белые переломят ход игры. Ничья для «Спартака» к концу матча, допустим, вообще нервная трясогузка. Не давал бы гарантии, что останется «Спартак» на втором месте», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Отметим, что после 29 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 56 очков. «Локомотив» находится на третьем месте, заработав 53 очка.

Добавим, в последнем туре красно-белые» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а железнодорожники примут дома «Урал». Обе встречи состоятся 16 мая, начало - в 14:00 по московскому времени.