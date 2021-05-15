В тульском «Арсенале» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на слухи об интересе московского ЦСКА к 20-летнему полузащитнику Даниилу Хлусевичу.

«Наш клуб не ведет никаких переговоров с ЦСКА. Поймите, даже чемпионат еще не завершился! Конечно, радует, что приписывают интерес больших клубов к игрокам «Арсенала». Но все разговоры начнутся по окончании сезона», – приводит слова Аджоева «Чемпионат».

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата России Даниил Хлусевич забил три гола и сделал четыре голевых передач в 27-и играх за команду. Действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 700 тыс.