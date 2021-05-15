Шамиль Газизов: Впереди у «Уфы» самая важная игра сезона, будет решаться наша судьба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Впереди самая важная игра сезона, ее надо достойно пройти. Будет решаться наша судьба, так что, естественно, команда эмоционально подходит к этому матчу. Но и у соперника то же самое, поэтому равнодушных точно не будет. Ждем тяжелой и очень важной игры», - приводит слова руководителя Sport24.

Отметим, что «Уфа» занимает 14-е место, набрав 22 очка. «Арсенал» идет строчкой выше с 23 очками.

Матч «Уфа» - «Арсенал» состоится 16 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.