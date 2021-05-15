Слуцкий - перед матчем с «Ротором»: Мы попытаемся завершить сезон на мажорной ноте

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями перед матчем заключительного тура РПЛ с волгоградским «Ротором».

«Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. И дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон - это все-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, что после 29 матчей в РПЛ казанский клуб находится на четвертой позиции, набрав 52 очка. «Ротор» расположился на 15-м месте, заработав 21 очко.

Матч «Рубин» - «Ротор» состоится 16 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.