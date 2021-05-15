Гендиректор «Ротора» - о матче с «Рубином»: Самая важная игра в сезоне, как финал чемпионата мира

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился ожиданиями перед матчем заключительного тура РПЛ с казанским «Рубином».

«У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива. В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый», - приводит слова руководителя Sport24.

Отметим, что после 29 матчей в РПЛ казанский клуб находится на четвертой позиции, набрав 52 очка. «Ротор» расположился на 15-м месте, заработав 21 очко. Для сохранения прописки в чемпионате России волгоградскому клубу необходимо побеждать «Рубин», либо набрать очков больше, чем «Уфа» (22 очка) или тульский «Арсенал» (23), которые в заключительном туре играют между собой.

Матч «Рубин» - «Ротор» состоится 16 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.