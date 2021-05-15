Гендиректор «Ротора» - о матче с «Рубином»: Самая важная игра в сезоне, как финал чемпионата мира

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 45+3' Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 1 П1 11.0 Х 5.60 П2 1.27
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 16.5 Х 8.30 П2 1.17
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.10 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 7.10
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.16 Х 3.70 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.40
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.70 Х 4.00 П2 4.70
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.06 Х 3.30 П2 3.90
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.16 П2 5.20
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.34
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.54 П2 2.50
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.90 П2 1.18
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.47 Х 4.50 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
15 мая 14:15
автор: Степан Шереметьев

Гендиректор «Ротора» - о матче с «Рубином»: Самая важная игра в сезоне, как финал чемпионата мира

На данный момент волгоградский клуб находится в зоне вылета, занимая 15-е место.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился ожиданиями перед матчем заключительного тура РПЛ с казанским «Рубином».

«У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива. В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый», - приводит слова руководителя Sport24.

Отметим, что после 29 матчей в РПЛ казанский клуб находится на четвертой позиции, набрав 52 очка. «Ротор» расположился на 15-м месте, заработав 21 очко. Для сохранения прописки в чемпионате России волгоградскому клубу необходимо побеждать «Рубин», либо набрать очков больше, чем «Уфа» (22 очка) или тульский «Арсенал» (23), которые в заключительном туре играют между собой.

Матч «Рубин» - «Ротор» состоится 16 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Давид Луис покинет лондонский "Арсенал""Оттава" одолела "Торонто", у Зайцева гол и пасГол Барбашёва помог "Сент-Луису" победить "Миннесоту"Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видеоОбнаженная ведущая канала «Россия 1» запечатлелась в джакузи
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Проваливаем третьи периоды. Болевые точки сборной России за неделю до старта ЧМ-2021
Сборная России потерпела первое поражение в Евротуре-2020/21, уступив в Праге финнам – 1:4.
30-й тур РПЛ: ни одной бесплатной трансляции, все судьи и комментаторы
16 мая пройдут заключительные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 30-м туре.
Николай Наумов: Смолов — человек настроения, как Дзюба. То на Лопыревой женится, то опубликует нецензурщину
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы железнодорожников в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика