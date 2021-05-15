СМИ: Рауль может возглавить «Реал»

Новым главным тренером «Реала» может стать бывший нападающий клуба Рауль.

Как сообщает Marca, 43-летний специалист является основным кандидатом на замену нынешнем наставнику мадридской команды Зинедину Зидану. Рауль возглавляет резервный состав «королевского» клуба - «Реал Кастилья».

Ранее в СМИ появилась информация, что Зидан по собственному желанию покинет свой пост по окончании сезона, даже если команда станет победителем чемпионата Испании. Французский специалист объясняет свое желание моральной и физической усталостью.

Отметим, что на Рауля также претендует немецкий клуб «Айнтрахт». Специалист начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношескую команду «Реала». Рауль смог привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020-м.

На данный момент «Реал» занимает в таблице чемпионата Испании второе место, набрав 78. У идущего первым «Атлетико» - 80. «Барселона» на третьей позиции - 76 очков.