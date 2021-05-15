Источник: «Арсенал» хочет оставить Артету на посту главного тренера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжит работать на своей должности в следующем сезоне.
Как сообщает в своем твиттере Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба поддерживает 39-летнего специалиста. Сейчас «Арсенал» и Артета начали обсуждать летнюю трансферную кампанию.
«Канониры» занимают восьмое место в таблице чемпионата Англии, набрав 55 очков. «Арсенал» отстает на три очка от пятой позиции, которая дает право выступить в Лиге Европы.
Напомним, что в полуфинале текущего розыгрыша ЛЕ английская команда уступила «Вильярреалу».