Ибрагимович планирует восстановиться от повреждения к началу чемпионата Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович должен успеть восстановиться к чемпионату Европы.

Как сообщает Football Italia, 39-летний швед прошел 15 мая медицинское обследование. У Ибрагимовича диагностировали проблемы с хрящом в колене. На восстановление форварду потребуется три недели.

Отметим, что в середине марта Ибрагимович принял решение возобновить карьеру в национальной команде. Нападающий провел два матча отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что на групповой стадии чемпионата Европы сборная Швеции сыграет с командами Испании, Польши и Словакии. Первую игру подопечные Янне Андерссона проведут 14 июня.