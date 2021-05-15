Источник: Гулиев длительное время не играл за «Спартак» из-за болезни легких

Полузащитник Аяз Гулиев, недавно расторгнувший контракт со «Спартаком», с лета прошлого года восстанавливался от тяжелой болезни легких. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на два источника, несвязанные друг с другом.

«Болезнь такая, что непонятно, откуда берется. Но это легкие - он уже летом даже тренироваться не мог», - сказал источник.

Отмечается, что на зимних сборах в Дубае у футболиста присутствовал лишний вес, это было вызвано побочным эффектом от применения препарата для борьбы с болезней. При этом Аяз проводил индивидуальные тренировки с физиотерапевтом.

Напомним, что Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова» зимой 2019 года за один миллион евро, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. В мае этого года контракт был расторгнут.