Валерий Газзаев: Сезон для ЦСКА будет провальным, если команда не попадет в еврокубки

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы столичной команды на участие в еврокубках перед заключительным 30-м туром РПЛ.

«Перед заключительным туром практически все уже понятно. На 90 процентов есть ясность, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто в Лигу Европы. Если ЦСКА, все-таки, не попадет в еврокубки, то, безусловно, этот сезон будет самым провальным. И одним из самых неудачных за последние 20 лет. Почему так? Я не могу сказать. Поменяли тренера, пришел Ивица Олич, появились деньги. Ну и что дальше?» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Газзаева.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Добавим, что в последнем туре сезона армейцы сыграют против «Динамо». Матч пройдет 16 мая. Начало в 14.00 (мск).