«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и финишировала четвертой в ФНЛ

В заключительном туре ФНЛ «Алания» на выезде переиграла «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Батраз Хадарцев и Хетаг Хосонов. Хозяева ответили голом в исполнении Юрия Першина.

Примечательно, что с 57-й минуты владикавказцы играли в меньшинстве, с поля был удален за вторую желтую карточку Хадарцев. Также Батраз на 13-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом, «Алания» финишировала на четвертой строчке в таблице, «СКА» закончил чемпионат на 11-м месте.