Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Дженоа»

«Дженоа» и «Аталанта» объявили стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии.
Главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини включил российского полузащитника Алексея Миранчука в число одиннадцати игроков, которые начнут игру в старте.
«Дженоа»: Маркетти, Радованович, Масиелло, Онгуене, Гильоне, Зайц, Ровелла, Мелегони, Кассата, Дестро, Пьяца.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Сапата.
В текущем сезоне чемпионата Италии в активе Миранчука четыре гола и одна передача в 23 матчах.